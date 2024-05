Άρσεναλ: Επικό fail οπαδών της - Πήγαν σε ξενοδοχείο να ενοχλήσουν τη Σίτι αλλά έλειπε η αποστολή

Το βράδυ της Τρίτης (14/05) η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Τότεναμ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «Πολίτες» βρίσκονται στο -1 από την Άρσεναλ, που φιγουράρει στην κορυφή, ωστόσο, έχει ένα ματς περισσότερο.

Αυτό σημαίνει πως αν οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα πάρουν το «διπλό» κόντρα στους «Πετεινούς», θα επιστρέψουν στην πρώτη θέση και θα έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου.

Για τον λόγο αυτό, μερίδα οπαδών της Άρσεναλ θέλησε να προκαλέσει πρόβλημα στην αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι, την παραμονή της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στόχος των φιλάθλων των «κανονιέρηδων» είχε στόχο να κρατήσει… ξύπνιους τους ποδοσφαιριστές και να τους… σπάσουν τα νεύρα και βρέθηκαν έξω από ξενοδοχείο του Λονδίνου, όπου επρόκειτο να καταλύσει η αποστολή των «Πολιτών».

Άμεσα έθεσαν σε εφαρμογή το πλάνο τους, πετώντας βεγγαλικά και φωνάζοντας συνθήματα, ωστόσο, δεν τα είχαν προβλέψει όλα σωστά και έγιναν ρεζίλι. Βλέπετε, η αποστολή της Σίτι δεν είχε μεταβεί στο Λονδίνο για τον αγώνα, καθώς θα φτάσει αυθημερόν στην αγγλική πρωτεύουσα, κάτι που σημαίνει πως το ξενοδοχείο ήταν… κενό.

According to @City_Xtra, the Man City team was not even there. They are arriving this morning for the game as opposed to staying in a hotel overnight. https://t.co/tyH17mm0j8