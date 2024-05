Κιλιάν Εμπαπέ: Το «τρελό» ποσό που γλιτώνει η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την αποχώρησή του

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/5) ότι αποχωρεί από τον σύλλογο του Παρισιού, έπειτα από επτά χρόνια.

Ο Γάλλος «σταρ» οδεύει στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τη συμφωνία τους την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ο Εμπαπέ αποχωρεί ως ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος δεν θα έχει… κέρδος.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΠΣΖ θα γλιτώσει πάνω από 200.000.000 ευρώ, καθώς πέρα από τα χρήματα του συμβολαίου του θα έπρεπε να καταβάλει και 80.000.000 ευρώ ως μπόνους αφοσίωσης για τη μονοετή επέκταση. Με τα συγκεκριμένα χρήματα η Παρί αναμένεται να προχωρήσει σε 4-5 μεταγραφές το ερχόμενο καλοκαίρι.

?? Kylian Mbappé will leave as free agent but Paris Saint-Germain estimate more than €200m as money ‘saved’.



It includes one-year extension not triggered and also this season’s loyalty bonus around €80m that is not going to be paid.



❗️ PSG will reinvest on 4/5 signings. pic.twitter.com/0WxMhfCEHd