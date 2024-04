Τραγωδία στην Ιταλία: Πέθανε 26χρονος ποδοσφαιριστής – Έπαθε ανακοπή εν ώρα αγώνα

Ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής κατέρρευσε την ώρα του αγώνα από ανακοπή καρδιάς.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρηση που έδινε η ομάδα του, η Καστελφιορεντίνο κόντρα στην Λαντσότο Κάμπι, για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Eccellenza.

O Τζάνι κατέρρευσε στο 15ο λεπτό του αγώνα, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο της πόλης, Καρέτζι.

Mattia Giani, a 26-year-old footballer for Castelfiorentino in Eccellenza, has died in Florence after suffering a heart attack on the pitch on Sunday, on the anniversary of Piermario Morosini’s passing. ?https://t.co/RjEzNtL4vL