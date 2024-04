Λάτσιο: Με φούτερ με ναζιστικό σύμβολο στο ντέρμπι με Ρόμα ο Στέφαν Ράντου

Ο παλαίμαχος Ρουμάνος είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες εμφανίσεις στην Λάτσιο, έχοντας 426 και το βράδυ του Σαββάτου (06/04) βρέθηκε στο «Ολίμπικο» για το «Derby della Capitale».

Μάλιστα, ο πρώην άσος των «λατσιάλι» εθεάθη να φοράει ένα φούτερ που είχε ένα από τα πιο γνωστά ναζιστικά σύμβολα. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι φωτογραφίες του Ρουμάνου έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Voormalig Lazio-verdediger Stefan Radu was gisteren tijdens de Derby della Capitale te gast op de Curva van zijn voormalig werkgever.



De Roemeen had een Lazio-trui aan, waarop de SS wel erg bijzonder was geschreven. Dat lijkt weinig meer met de voetbalclub te maken te hebben. pic.twitter.com/0pJ2chU6id