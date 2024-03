Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κάπνιζε μαριχουάνα (video)

Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν για το πρωτάθλημα Περναμπουκάνο, με έναν οπαδό των γηπεδούχων να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό έχει ξανασυμβεί θα πει κάποιος και δεν έχει άδικο! Το απίστευτο της υπόθεσης, όμως, είναι ότι έκοβε βόλτες, καπνίζοντας μαριχουάνα.

? PARECE ATÉ MENTIRA ?



Um torcedor invadiu o gramado dos Aflitos DUAS VEZES durante o duelo entre Náutico e Sport Recife pela final do Campeonato Pernambucano. No fim, restou à Polícia Militar do estado intervir na captura do cidadão



Se a moda pega...pic.twitter.com/utrGpfvAT3