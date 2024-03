LaLiga: Οπαδοί της Ατλέτικο βανδάλισαν την πλακέτα του Ζοάο Φέλιξ – Έκαψαν τη φανέλα του

Οι φίλοι των «ροχιμπλάνκος» δεν μπορούν να… χωνέψουν ότι ο Πορτογάλος άφησε την ομάδα τους για να πάει ως δανεικός στους «μπλαουγκράνα».

Πριν από το ντέρμπι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα, οι φίλοι των γηπεδούχων βανδάλισαν την τιμητική πλακέτα που υπάρχει έξω από το Wanda Metropolitano.

Επίσης, έκαψαν και μια φανέλα του από την εποχή που έπαιζα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Atletico Madrid fans reportedly vandalized João Félix's plaque and set fire to his shirt outside the Metropolitano Stadium ahead of their game vs. Barcelona.



Félix would later score the first of Barcelona's three goals, 36 minutes into the match ?



(? @intothecalderon) pic.twitter.com/3cbkxEIL0x