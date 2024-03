Κριστιάνο Ρονάλντο: Σφοδρή κριτική μετά την ασύλληπτη χαμένη ευκαιρία - «Ήρθε η ώρα να αποσυρθεί»

Η ομάδα του CR7 καλούταν να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 από το πρώτο ματς για να μη μείνει εκτός συνέχειας σε έναν από τους βασικούς της στόχους. Ωστόσο, η Αλ Αΐν τη σόκαρε και προηγήθηκε με 0-2 χάρη σε ισάριθμα γκολ του Ραχίμι, πριν ο Γκαρέεμπ μειώσει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο πίεσε για να ανατρέψει το σκορ και στο 51' μια λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Εϊσά, έφερε το 2-2.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχασε μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της καριέρας του και δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να πιστέψει πως δεν κατάφερε να βάλει αυτό το γκολ.

The incredible miss by Cristiano Ronaldo that everyone is talking about ?#AlNassr #alain pic.twitter.com/uqKkaqvqud