Καμερούν: Απίστευτο σκάνδαλο! 62 παίκτες «κόπηκαν» επειδή δήλωσαν μικρότεροι σε ηλικία!

Η ομοσπονδία του Καμερούν ανακοίνωσε ότι συνολικά 62(!) ποδοσφαιριστές «κόπηκαν» από τις ομάδες της χώρας.

Οι συγκεκριμένοι παίκτες αποδείχθηκε ότι είχαν δηλώσει ψευδή ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ουίλφριντ Νέιθαν Ντουάλα, ο οποίος εμφανιζόταν να είναι 17 ετών, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ο παίκτης της Βικτόρια Γιουνάιτεντ είχε κληθεί στην αποστολή του Καμερούν στο πρόσφατο Copa Africa.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο θρύλος της χώρας, και νυν πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό κατηγορείται ότι συμμετείχε σε στημένους αγώνες, ενώ απειλούσε διάφορα πρόσωπα με σωματικές βλάβες, αν αποκάλυπταν τη δράση του.

