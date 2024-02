Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στη «βασίλισσα»!

Ο Γάλλος «σταρ» αποχωρεί το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν κι ετοιμάζει βαλίτσες για τη Μαδρίτη.

Η συμφωνία του Εμπαπέ με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί κοινό μυστικό κι ένα νέο δημοσίευμα έρχεται να το ενισχύσει. Συγκεκριμένα, το «Footmercato» αναφέρει ότι ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ήδη γνωστοποιήσει σε ορισμένους παίκτες της Ρεάλ ότι το deal είναι οριστικό.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της γαλλικής ιστοσελίδας, η χαρά του Πέρεθ ήταν τόσο μεγάλη από την οριστικοποίηση της συμφωνία που το παραδέχθηκε σε κάποια μέλη της φετινής ομάδας.

Από την πλευρά της, η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται να έχει ήδη συμφιλιωθεί με την ιδέα και καταστρώνει τα σχέδια της για το «χτίσιμο» μιας ομάδας που δεν θα συμπεριλαμβάνει τον Εμπαπέ, μετά από μια εφταετία.

? JUST IN: Florentino Perez has announced Mbappe’s arrival to the Real Madrid team. @Santi_J_FM pic.twitter.com/J6dm1XATSB