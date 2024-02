Απρόοπτο για τη Ρεάλ: Τράκαρε το πούλμαν της! Αμάξι έπεσε πάνω του, επειδή ο οδηγός τραβούσε video

Το πούλμαν της Ρεάλ είχε τροχαίο, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω του σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας.

Όπως αναφέρει η «BILD» σε δημοσίευμα της, το πούλμαν συγκρούστηκε με το λευκό όχημα, όταν ο οδηγός του δεύτερου έχασε τον έλεγχο, επειδή τραβούσε video την αποστολή της Ρεάλ.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές που φτάνουν τα 3.000 ευρώ για το αμάξι, ενώ μικρότερες ήταν για το πούλμαν των Μαδριλένων.

Η «Marca», από την πλευρά της, αναφέρει ότι οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ δεν κατάλαβαν καν τη σύγκρουση και μετά τη σύντομη στάση για να εξακριβωθεί η κατάσταση συνέχισαν το ταξίδι για το ξενοδοχείο.

? Real Madrid's bus was involved in an accident in Germany. Luckily, no significant damage has been reported.



?️ @BILD pic.twitter.com/P1Oc6y30s3