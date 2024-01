Ιταλία: Στην εντατική οπαδός της Ρόμα που μαχαιρώθηκε από οπαδούς της Λάτσιο μετά το ντέρμπι (vids)

Η Λάτσιο πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Coppa Italia επικρατώντας 1-0 της «μισητής» αντιπάλου Ρόμα στο Ολίμπικο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μανδά που γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας του.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Ρώμης ήταν τεταμένη μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων, καθώς αντήλλαξαν φωτοβολίδες και καπνογόνα στις εξέδρες. Όμως, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν εκεί, αφού μετά το τέλος, δύο οπαδοί των «τζιαλορόσι» δέχθηκαν μαχαιριές σε παμπ από οπαδούς των «λατσιάλι».

10.01.2024??Lazio - Roma in an attempt to throw back a firecracker, it explodes in the hand of a Lazio fan https://t.co/VdPj6DAlu5 pic.twitter.com/YSbhcPHfkx