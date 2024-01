Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο κορυφαίος σκόρερ του 2023 θα παραλάβει το βραβείο «Μαραντόνα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του, τους Κιλιάν Εμπαπέ (52), Χάρι Κέιν (52) και Έρλινγκ Χάαλαντ (50).

Στα Dubai Globe Soccer Awards, ο Πορτογάλος «σταρ» θα κάνει δικό του άλλο ένα βραβείο. Στην εκδήλωση που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου, θα παραλάβει το «Maradona Award», το οποίο απονέμεται στον παίκτη με τα περισσότερα τέρματα σε μια ημερολογιακή χρονιά.

Congratulations to @Cristiano Ronaldo on winning the Globe Soccer's Maradona Award for Best Goalscorer! ?? pic.twitter.com/Vho6g6eq58

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 44 γκολ με την Αλ Νασρ και 10 με την Πορτογαλία και θα πέμπτη φορά στην καριέρα του σημειώνει 54+ τέρματα σε μια χρονιά. Το είχε πράξει ξανά το 2011 (60), το 2013 (69), το 2014 (61) και το 2015 (57).

Επίσης, ο «CR7» είναι υποψήφιος για τα βραβεία «Καλύτερος Παίκτης της Χρονιάς», «Καλύτερος Παίκτης στην Ανατολή» και «Αγαπημένος Παίκτης των Φιλάθλων».

Cristiano Ronaldo officially claims the title of top scorer for 2023, marking yet another remarkable achievement in his illustrious career. A true legend and the best goalscorer of all time with a total of 873 goals! ✨? pic.twitter.com/qAxOTcigoH