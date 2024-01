Κριστιάνο Ρονάλντο: Συγκίνησε τη μητέρα του με ταξίδι-έκπληξη και σούπερ δώρο (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε το 2023 να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο για την μητέρα του.

Η Ντολόρες Αβέιρο, έγινε 69 ετών την Κυριακή (31/12) και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέταξε απροειδοποίητα πίσω στη γενέτειρά του τη Μαδέρα για να γιορτάσει μαζί της.

Το ταξίδι δεν ήταν το μοναδικό δώρο που της έκανε, αφού την περίμενε και μια νέα Porsche Cayenne, με ένα βίντεο από τη στιγμή που της έδειξαν το νέο της αυτοκίνητο να έχει κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

