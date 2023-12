Λιονέλ Μέσι - Κριστιάνο Ρονάλντο: Αντιμέτωποι ξανά, ίσως για τελευταία φορά! - Η ιστορική ημερομηνία

Η ομάδα του MLS επισημοποίησε την παρουσία της στα Σαουδική Αραβία, όπου θα δώσει φιλικά με την Αλ Χιλάλ και την Αλ Νασρ.

Η 1η Φεβρουαρίου 2024, ενδεχομένως, να εξελιχθεί σε μια ιστορική ημερομηνία, καθώς δεν αποκλείεται να είναι κι η τελευταία «συνάντηση» του Λιονέλ Μέσι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Adding a stop to our Preseason International Tour??



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi