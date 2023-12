Νέος σάλος με Λιονέλ Μέσι: Η συνομιλία του με την πρώην του Νεϊμάρ – «Πού μπορώ να σε γνωρίσω;»

Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο ότι την απάτησε με τη γνωστή δημοσιογράφο, Σοφία Μαρτίνες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κοντά στο διαζύγιο.

Η γνωστή δημοσιογράφος είχε απαντήσει λέγοντας ότι: «Ο Λίο φέρεται καλά σε πολλούς δημοσιογράφους, αυτούς που του χαμογελούν, γιατί απλά του αρέσει και τους φέρεται καλά. Η μόνη διαφορά με μένα είναι ότι είμαι γυναίκα, οπότε παρεξηγούνται κάποια πράγματα και βγαίνουν πολλά προς τα έξω».

Όπως φαίνεται, όμως, ο Μέσι έπαιζε… μπάλα κι εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς η γνωστή influencer και πρώην του Νεϊμάρ, Φερνάντα Κάμπος δημοσίευσε συνομιλία που φέρεται είχε με τον «Pulga».

Σε αυτή ο Αργεντινός φέρεται να της γράφει: «Πού μπορώ να σε γνωρίσω; Μένεις στη Βραζιλία;», ενώ σύμφωνα με την ίδια, οι δυο τους άρχισαν μιλούν όταν: «Ο Μέσι είδε και εκτίμησε μια από τις ιστορίες μου πριν από πέντε ημέρες».

Η Φερνάντα Κάμπος ήταν αυτή που είχε αποκαλύψει ότι ο Νεϊμάρ απάτησε την Μπρούνα Μπιανκάρντι, όταν ήταν έγκυος στο παιδί τους. Αξίζει, πάντως, να υπογραμμίσουμε ότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι η συζήτηση που διέρρευσε δεν είναι αληθινή, αλλά αποτέλεσμα επεξεργασίας.

At least they should’ve edited Messi’s text better ???



As it’s in the photo, Argentinians and Messi obviously, don’t use “vives” in its dialect, instead they use “vivís”



These Brazilians are salty and can’t stop making fake stuff about him since that game. https://t.co/yZ4ek9l6Pb