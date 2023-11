Μάριο Μπαλοτέλι: Νέοι μπελάδες - Διέλυσε το αμάξι του και αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ (vids)

Στο… επίκεντρο της επικαιρότητας για τους λάθος λόγους βρίσκεται για μία ακόμα φορά ο Μάριο Μπαλοτέλι. Ο Ιταλός επιθετικός της Αδάνα Ντεμίρσπορ βρέθηκε στην Μπρέσια, όπου ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Πέμπτης (23/11) χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της γειτονικής χώρας, ο διεθνής άσος διέλυσε το πολυτελές αυτοκίνητό του, όταν προσέκρουσε δυνατά σε τοίχο. Η Audi Q8 που οδηγούσε έγινε… σμπαράλια, αλλά ο ίδιος δεν τραυματίστηκε.

? Mario Balotelli was in a car accident in Brescia! ???



According to a local police official, the Italian refused to take a breathalyzer test.



Balotelli was unhurt, but walked with difficulty after the accident.



