Premier League: Επιστροφή στην κορυφή για Άρσεναλ - Μυθική ανατροπή για Γουλβς με Τότεναμ

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα επέστρεψαν στις νίκες, μετά την ήττα 1-0 από τη Νιουκάστλ, καθώς επιβλήθηκαν 3-1 της Μπέρνλι για την 12η αγωνιστική της Premier League. Μάλιστα, οι Λονδρέζοι έπιασαν στην κορυφή τη Σίτι, η οποία αγωνίζεται την Κυριακή (12/11) κόντρα στην Τσέλσι στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ο Τροσάρ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο «Emirates» στο 45ο λεπτό, όμως, στο 54’ ο Μπρόουνχιλ ισοφάρισε για την Μπέρνλι. Ωστόσο, σχεδόν αμέσως, στο 57’ οι γηπεδούχοι ανέκτησαν και πάλι το προβάδισμα στο 57’ με τον Σαλιμπά, και στο 74’ ο Ζιντσένκο με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή, «κλείδωσε» το «τρίποντο» για την Άρσεναλ.

Three goals and three points at Emirates Stadium ? pic.twitter.com/JiPDkdEoG4