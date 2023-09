Η απόκρουση της χρονιάς! Έβγαλε απίθανο σουτ με μυθική «πτήση» στο... παραθυράκι του (video)

Ο νεαρός πορτιέρο αγωνίζεται με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος της Βουλγαρίας αντιμετώπισε τη Μπερόε. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έκανε την επέμβαση της χρονιάς.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί ο Πάσκαμε την Μπερόε, προσπάθησε να πετύχει ένα όμορφο γκολ, μιας και «έπιασε» ένα τρομερό σουτ, ωστόσο, λίγο πριν τον… πανηγυρισμό, είδε τον Ντάνιελ Ναούμοφ να τον… σταματά.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας είδε την μπάλα να έχει κατεύθυνση προς την εστία του και… απογειώθηκε στην δεξιά του γωνία και κατάφερε να κρατήσει το μηδέν για την άμυνά του.

Δείτε την απίστευτη απόκρουση:

?? CSKA 1948 goalkeeper & Bulgaria international Daniel Naumov with a save of the season contender!!! Just wait for it...



Video: Diema Sport pic.twitter.com/zOXgEpYgLW