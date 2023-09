Λιονέλ Μέσι: Θαυμάσια δημιουργία από μαθητές σχολείου με χιλιάδες ανακυκλωμένα καπάκια (video)

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους και ειδικά παιδιά. Κάποιοι μαθητές γυμνασίου στην Αργεντινή, μάλιστα, έκαναν κάτι μοναδικό και συνέθεσαν μια τεράστια εικόνα του σούπερ σταρ από χιλιάδες ανακυκλωμένα πλαστικά καπάκια μπουκαλιών!

Σχεδόν εννέα μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η χώρα του πιο διάσημου πολίτη της βυθίζεται σε βαθιά οικονομική ύφεση και πολιτικές διαιρέσεις με εκλογές υψηλού κινδύνου να πλησιάζουν αργότερα αυτό το έτος.

Αλλά η αγάπη για τον Λιονέλ Μέσι φαίνεται να φαίνεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Argentine high school students piece together a massive Lionel Messi mural out of thousands of recycled plastic bottle caps https://t.co/hatytQiMgU pic.twitter.com/NJUXxjSRgV