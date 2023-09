Έλληνες του εξωτερικού: Το κάρφωσε και πάλι ο Γιακουμάκης | Έφτασε τα 13 τέρματα (video)

Ο Έλληνας επιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα ακόμα τέρμα στην θητεία του στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια και ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε προσωρινά (1-1) την αναμέτρηση με το Ντάλας, που έλαβε χώρα στο «Toyota Stadium» του Τέξας.

Συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό, ο Τιάγκο Αλμάντα βρήκε τον Γιώργο Γιακουμάκη μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτός με κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τελικά, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2.

Δείτε το τέρμα του:

Almada → Giakoumakis



Goal No. 13 on the season for @ATLUTD's No. 7! ?? pic.twitter.com/PrnmDlm8h3