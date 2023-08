Λιονέλ Μέσι: Με γκολ «ζωγραφιά» έσωσε την Ίντερ Μαϊάμι και την έστειλε στους «8»

Ο Λιονέλ Μέσι γράφει Ιστορία στο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ. Και ουσιαστικά αρχίζει και εκτοξεύει τη δημοφιλία του αθλήματος στην ίδια τη χώρα, αλλά του MLS σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι για το Leagues Cup, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής και έστρεψε όλους τους προβολείς πάνω του.

Μετά από συγκλονιστική εξέλιξη, η Ιντερ Μαϊάμι βρέθηκε να χάνει από το Ντάλας με 4-3 στο 85'. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Λιονέλ Μέσι πήρε το... όπλο του και χτύπησε!

Με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ σκόραρε ξανά, έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι και εκεί η ομάδα του σφράγισε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Νωρότερα είχε πετύχει ένα ακόμα πανέμορφο γκολ, κάνοντας το 1-0 για την Ίντερ Μαϊάμι ύστερα από συνεργασία του με τον Ζόρντι Άλμπα!

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match ??#DALvMIA | 0-1 | ? #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g