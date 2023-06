Λιονέλ Μέσι: Viral η νέα φανέλα που θα φοράει στην Ίντερ Μαϊάμι

Όλοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν πότε ο Λιονέλ Μέσι θα κάνει ντεμπούτο με την Ίντερ Μαϊάμι, μετά τη μεταγραφή-έκπληξη στον σύλλογο του MLS.

Την ίδια στιγμή οι κινήσεις μάρκετινγκ συνεχίζονται με τους πάντες στη Λίγκα να θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία του Αργεντινού παγκόσμιου πρωταθλητή.

Πλέον, η Ίντερ Μαϊάμι παρουσίασε στα social media, μια νέα φανέλα που θα τη φοράνε οι παίκτες πριν το ματς, κατά την προθέρμανση, η οποία σχετίζεται ξεκάθαρα με την ταινία της Marvel "Captain America".

Our 2023 @MLS Americana tops are finally here! Shop our limited collection @Marvel Captain America pre-game top now ??⚽: https://t.co/ksAE4WkgRe pic.twitter.com/vmukL9j9En