Έλληνες εξωτερικού: Το «κάρφωσε» και πάλι ο Γιακουμάκης - Το επικό «παρατσούκλι» της Ατλάντα (vid)

Ένα ακόμα τέρμα με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σημείωσε ο Έλληνας επιθετικός, φτάνοντας τα 11 στο MLS, ωστόσο, δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη κόντρα στην Νιού Ίνγκλαντ, μένοντας στο 3-3.

Ο πρώην φορ της Ρέιντζερς ήταν αυτός που μείωσε 2-1 για την Ατλάντα, στο 56ο λεπτό, όταν βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή και με όμορφο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρο.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, η ομάδα του τον αποθέωσε στα social media, ανεβάζοντας το βίντεο με το τέρμα του και χαρακτηρίζοντάς τον ως «Χρυσό Καρφί».

Δείτε το γκολ:

All Giorgos Giakoumakis does is score. ??



That's 9 goals in 7 starts for the @ATLUTD striker. pic.twitter.com/FbyDcEfRnf