Η Παρί Σεν Ζερμέν παρουσίασε τη νέα φανέλα της με... Μέσι και Νεϊμάρ (video)

Η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των social media την πρώτη εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Όπως αναμενόταν, το σκούρο μπλε είναι αυτό που κυριαρχεί για μια ακόμα χρονιά, με με μία κόκκινη γραμμή να ξεχωρίζει στην αριστερή πλευρά της φανέλας.

Κυρίαρχο πρόσωπο στη διαφημιστική καμπάνια είναι φυσικά ο Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ υπάρχει παρουσία και των αθλητριών από τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα.

Αυτό που έχει, ωστόσο, προκαλέσει αίσθηση είναι το γεγονός πως παρουσία -και μάλιστα έντονη- στο σχετικό βίντεο παρουσίασης της νέας φανέλας, έχουν τόσο ο Λιονέλ Μέσι, όσο και Νεϊμάρ Τζούνιορ.

Οι δυο τους είναι ήδη με το... ένα πόδι εκτός ομάδας, ωστόσο η Παρί Σεν Ζερμέν προσπαθεί να τους εκμεταλλευτεί εμπορικά μέχρι να αποτελέσουν και τυπικά παρελθόν.

??️?



Presenting our new 23/24 season ???? ?????? @nikefootball ??



A shirt that honours the design of a classic Parisian kit and embodies the unique spirit of the French capital ✨#???????????? pic.twitter.com/nQURugA94J