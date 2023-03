Τραμπζονσπόρ: Έκπληξη με Τζέραρντ | Γίνεται προπονητής των Μπακασέτα και Σιώπη

Οι Τούρκοι βρίσκονται σ’ ένα περίεργο σημείο, καθώς ο πρόεδρος του συλλόγου παραιτήθηκε και λίγο αργότερα ακολούθησε η αποχώρηση του Αμπντουλάχ Αβτσί από τη θέση του προπονητή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αγγλία, οι άνθρωποι της Τραμπζονσπόρ έχουν ξεκινήσει επαφές με τον Στίβεν Τζέραρντ, ούτως ώστε ο πρώην τεχνικός της Άστον Βίλα να αναλάβει τις τύχες της ομάδας του Τάσου Μπακασέτα και του Μανώλη Σιώπη.

Μάλιστα, οι αναφορές σημειώνουν πως ο πρώην θρύλος της Λίβερπουλ είχε βρεθεί πριν από μερικές ημέρες στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να συζητήσει με τους ιθύνοντες του συλλόγου την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του στην Τραπεζούντα.

? Steven Gerrard flew out to Istanbul earlier this week to hold talks about becoming the new Trabzonspor manager.



