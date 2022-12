Πρώτη δικαίωση UEFA στη μάχη με τη European Super League – Έλληνας ο γενικός εισαγγελέας

Μια πρώτη νίκη πανηγυρίζει η UEFA στη δικαστική διαμάχη της με τη European Super League. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Έλληνας γενικός εισαγγελέας Αθανάσιος Ράντος τάχθηκαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, κρίνοντας συμβατούς τους κανόνες της με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δίκη των δύο πλευρών που εκτυλίσσεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Έλληνας γενικός εισαγγελέας Αθανάσιος Ράντος τάχθηκε υπέρ της συνομοσπονδίας, σε ένα πρώτο σημάδι δικαίωσης απέναντι στις αποστάτριες Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους που από κοινού με εννέα ακόμα ομάδες ίδρυσαν το 2020 τη Super League και επιμένουν στη σύσταση ανεξάρτητων από την UEFA διοργανώσεων.

Ο εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου της Επικρατείας σημείωσε πως «οι κανόνες των UEFA και FIFA υπό τους οποίους οποιαδήποτε νέα διοργάνωση υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκρισή τους, είναι συμβατή με τον αντίστοιχο νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πρόκειται για μια πρώιμη απόφαση, αλλά ήχησε ως προπομπός νίκης για την UEFA, η οποία και προχώρησε σε ανάρτηση στα social media χαιρετίζοντας την πρόταση του Αθανάσιου Ράντου.

UEFA warmly welcomes today’s unequivocal Opinion recommending a ruling of the CJEU in support of our central mission to govern European football, protect the pyramid and develop the game across Europe.