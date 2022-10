Πέναλτι-κωλουτούμπα, η εκτέλεση που έγινε Viral (video)

Εκτέλεσεις πέναλτι έχουμε δει πολλές. Καμία όμως σαν αυτή.

Ο Νορίκ Αβνταλιάν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ρωσίας σκόραρε από την άσπρη βούλα με κωλοτούμπα! Ναι, σαν αυτή που κάνει ο Πινέδα της ΑΕΚ, μετά τα γκολ του όμως.

Δείτε την απίστευτη εκτέλεση πέναλτι:

? WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G