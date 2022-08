Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «βράζουν» με τους Γκλέιζερ - Χαμός έξω από το «Ολντ Τράφορντ»

Πυρ και μανία είναι ο κόσμος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την οικογένεια Γκλέιζερ. Πριν ξεκινήσει το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, οπαδοί βρέθηκαν έξω από το «Ολντ Τράφορντ» και διαδήλωσαν εναντίον των Αμερικανών.

Απαίτησαν την αποχώρησή τους, ενώ φώναξαν και συνθήματα για την πώληση της ομάδας σε υποψήφιους επενδύτες με την κατάσταση να μυρίζει «μπαρούτι».

Δείτε τι έγινε:

