Μπάγερν Μονάχου: Το ξέκοψε για Κριστιάνο ο Καν - Η ατάκα «φωτιά» για τον Πορτογάλο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιμένει στην απόφαση του να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο διάσημος Πορτογάλος, θέλει να παίξει στο Champions League, για τουλάχιστον μια τελευταία φορά στην καριέρα του, πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση και ήδη έχει έρθει σ' επαφή με διάφορες ομάδες.

Ο Πορτογάλος σταρ δεν μετείχε στην περιοδεία σε Ταϊλάνδη και Αυστραλία και είναι σ' επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, Ολιβερ Καν, επιβεβαίωσε πως υπήρξαν συζητήσεις για την απόκτηση του, αλλά η περίπτωση του απορρίφθηκε:

«Υπήρξαν όντως συζητήσεις για τον Κριστιάνο. Είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, καταλήξαμε όμως στο συμπέρασμα ότι παρά την εκτίμησή μας προς το πρόσωπό του, δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία της ομάδας μας και γι αυτό δεν προχωρήσαμε.»

