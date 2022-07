Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 0-1: Κυρίαρχοι «μπλαουγκράνα» σε φιλικό με μεγάλη ένταση (video)

Στο Λας Βέγκας, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης σε φιλικό προετοιμασίας των δυο ομάδων και έδειξε πως βαδίζει σε πολύ σωστό δρόμο, με τον Τσάβι στον πάγκο της.

Το φιλικό clasico κρίθηκε από το πανέμορφο τέρμα του Ραφίνια, ενώ το ντεμπούτο του με τους «μπλαουγκράνα» πραγματοποίησε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

? BOOOOOOOOM!!!! GOAL BARÇA! RAPHINHA GETS THE FIRST! 0-1! #ELCLÁSICO ?? pic.twitter.com/zDEdmbwEXu