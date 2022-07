Σε ομάδα-έκπληξη ο Απόστολος Γιάννου

Παρά το γεγονός ότι «έπαιζε» δυνατά για τον Ηρακλή, ο Απόστολος Γιάννου δε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Ελληνας επιθετικός είχε προχωρημένες επαφές με τον Γηραιό, ωστόσο, δεν επήλθε συμφωνία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδία.

Ειδικότερα, ο 32χρονος φορ ανακοινώθηκε από τους Κεράλα Μπλάστερς και οι «κυανόλευκοι» θα αναζητήσουν άλλες λύσεις για την γραμμή κρούσης τους.

A Greek God in God's Own Country! ??



Welcome Apostolos Giannou! ?#SwagathamGiannou #YennumYellow #KBFC #കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് pic.twitter.com/RMHYVLZoJ4