«Βόμβα» στην Premier League: Συνελήφθη διεθνής παίκτης για βιασμό

Το θέμα αποκάλυψε η Telegraph, η οποία αναφέρει ότι ο σύλλογος στον οποίο αγωνίζεται γνωρίζει για το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο παίκτης είναι λίγο πριν τα 30 χρόνια του και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (4/7) κι ήδη έχει ανακριθεί. Όπως είναι φυσικό, το όνομα του δεν έχει γίνει γνωστό για νομικούς λόγους.

«Στις 4 Ιουλίου έγινε καταγγελία για βιασμό γυναίκας που έλαβε χώρα τον Ιούνιο. Ο άντρας συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Exclusive by @Tom_Morgs, @evansma, @mcgrathmike: Premier League star arrested on suspicion of rape https://t.co/yamsVxD7w3