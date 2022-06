Ίντερ: Γίνεται το «μπαμ» - Επιστρέφει ο Ρομέλου Λουκάκου (video)

Ανακοινώνει την επιστροφή Λουκάκου η Ίντερ.

Ο Βέλγος επιθετικός έφτασε στο Μιλάνο, όπου και αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «νερατζούρι».

Ο ίδιος σε δηλώσεις που έκανε αποχωρώντας από το αεροδρόμιο δήλωσε αρκετά χαρούμενος που είναι και πάλι στο Μιλάνο για να υπογράψει με την Ίντερ.

? Romelu Lukaku has arrived in Milan for his second spell at the Nerrazuri .



He'll have his medical today.#Inter

? @GianluVisco pic.twitter.com/6UGSNyd9jb