Μπάγερν Μονάχου: Ανακοινώνει τον Μανέ - Τι απομένει για το «μπαμ»

Το δικό της «μπαμ» για τη νέα σεζόν είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Μπάγερν Μονάχου. Ο Σαντιό Μανέ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία για τη μετακίνησή του στη Γερμανία.

Οπως αποκαλύπτει ο έγκυρος ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μεταγραφή είναι «τελειωμένη». Την Τρίτη ο Σενεγαλέζος θα πέρασει από ιατρικές εξετάσεις και μια μέρα μετά θα παρουσιαστεί από την Μπάγερν.

Το deal θα φτάσει στα 31 εκατ. ευρώ με τα μπόνους με τον Μανέ να υπογράφει για τρία χρόνια.

Με την Λίβερπουλ ο Μανέ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, ένα Λιγκ Καπ και ένα Champions League, ενώ σε 269 συμμετοχές πέτυχε 120 γκολ και έδωσε 48 ασίστ.

All paperworks signed between FC Bayern and Liverpool, Sadio Mané deal completed and sealed. Three year deal, completed on player side. ?? #FCBayern



▪️ Medical checks on Tuesday.

▪️ Presentation on Wednesday.

▪️ €32m final fee plus add-ons.

▪️ Potential “package”, €41m. pic.twitter.com/JJ18fR3dDx