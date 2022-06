Απίθανος Σαντιό Μανέ - Έπαιξε μπάλα στο χωριό του μέσα στη λάσπη (video+photos)

Μάλιστα, ο σταρ της Λίβερπουλ επισκέφτηκε το χωριό του, στο Μπαμπαλί στη Σενεγάλη και έπαιξε ξανά ποδόσφαιρο στη λάσπη.

Μαζί του, βρέθηκα και άλλοι γνωστοί ποδοσφαιριστές της χώρας, όπως οι Ελ Χατζί Ντιούφ, Παπίς Ντεμπά Σισέ, Εμπαγιέ Ντιανέ, Ντεσιρέ Σεγκμπέ.

Sadio Mane returned to the pitch where it all began for him in his village Bambaly in Senegal to play a local match yesterday. ????



With him is his idol El Hadji Diouf, Papiss Demba Cisse, Mbaye Diagne and Désiré Segbe of Benin. pic.twitter.com/f6jjjrnU3B