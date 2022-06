Λίβερπουλ: Ολοκληρώθηκε η «βόμβα» με Ντάργουιν Νούνιες

Μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού ολοκλήρωσε η Λίβερπουλ, που φέρνει στο «Άνφιλντ» τον Ντάργουιν Νούνιες.

Οι «κόκκινοι» έδωσαν στην Μπενφίκα 80 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και άλλα 20 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος Ουρουγουανός επιθετικός, θα υποβληθεί την Δευτέρα σε ιατρικά τεστ στην Αγγλία και εν συνεχεία θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Here we go confirmed for Darwin Núñez > Liverpool deal ?? #LFC



▫️ Deal done yesterday, meeting in Portugal.

▫️ Darwin now in Spain.

▫️ Medicals tomorrow in England.

▫️ Contract until 2028, six year deal.

▫️ Liverpool will pay €80m fee plus €20m add ons.



Never been in doubt. pic.twitter.com/mfdk39IY7A