H Παρί «χρυσώνει» τον Ζιντάν - Το μυθικό συμβόλαιο που προσφέρει

Ο Ζιντενίν Ζιντάν είναι ο «εκλεκτός» της Παρί Σεν Ζερμέν και όλα κινούνται γύρω από τον «Ζιζού». O γαλλικός σύλλογος προσπαθεί να τον πείσει προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία με τις ευλογίες του Κίλιαν Εμπαπέ.

Όπως αναφέρει η ισπανική «Mundo Deportivo» ο ιδιοκτήτης της Παρί θα έχει νέα συνάντηση με τον Γάλλο θρύλο, μετά την πρώτη επαφή που φέρεται έγινε στον τελικό του Champions League.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Εμπαπέ έχει πια λόγο στις κινήσεις για το χτίσιμο της Παρί και ο Ζιντάν αποτελεί το νούμερο 1 στόχο για να αντικασταθεί ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα γαλλικά ΜΜΕ ότι έχει ζητήσει και την απομάκρυνση των Νεϊμάρ, Κιερέρ, Ντράξλερ, Ντανίλο, Παρέδες, Ερέρα, Κουρζαβά, Ικάρντι, Σαράμπια, Γκεγιέ, Μπερνάτ, Νταγκμπά και Ρίκο.

Η Παρί θέλοντας να κάνει πράξη τα «θέλω» του Εμπαπέ είναι έτοιμη να χρυσώσει τον Ζιντάν με συμβόλαιο το οποίο θα αγγίξει τα 25 εκατ. ευρώ!

? PSG are set to meet with Zinedine Zidane again as they continue talks for him to become their new head coach.



They would be willing for him to share the role with France, should he take over as manager of the national team after the World Cup.



(Source: @Mundodeportivo) pic.twitter.com/z6e2UM8bgb