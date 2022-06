Αργεντινή: «Φωτιά» ο Μέσι, πέντε γκολ κόντρα στην Εσθονία! (video)

Η Αργεντινή συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με την Ιταλία στη Finalissima.

Λίγες ημέρες μετά την «τριάρα» στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η «αλμπισελέστε» έχοντας τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας διέλυσε σε φιλικό παιχνίδι την Εσθονία με 5-0.

Απόλυτος πρωταγωνιστής; Ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση εν όψει του Μουντιάλ του Κατάρ και σκόραρε πέντε φορές!

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Μέσι πετυχαίνει πέντε γκολ στην καριέρα του. Το είχε πράξει και το 2012 όταν η Μπαρτσελόνα σκόρπισε την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 7-1 στο Champions League. Παράλληλα ανέβηκε στην 4η θέση των all-time σκόρερ σε διεθνές επίπεδο (86), αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Φέρεντς Πούσκας (84).

Most goals scored in a single game by Lionel Messi:



◉ vs Bayer Leverkusen (2012)



⚽⚽⚽⚽⚽



◉ vs Estonia (2022)



⚽⚽⚽⚽⚽



His second five star showing. ? pic.twitter.com/eJMqxCsjjS