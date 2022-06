Άστον Βίλα: Πήρε πρώην του ΠΑΟΚ ο Τζέραρντ (video)

Κάτοικος Μπέρμιγχαμ θα παραμείνει ο Ρόμπιν Όλσεν, καθώς η Άστον Βίλα ανακοίνωσε σήμερα (4/6) την απόκτηση του Σουηδού τερματοφύλακα από τη Ρόμα με κανονική μεταγραφή.

Ο 32χρονος άσος είχε αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της παρελθούσας σεζόν στους «χωριάτες», με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρόμα, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην Άστον Βίλα στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ».

Ο έμπειρος γκολκίπερ, ο οποίος στο πρώτο μισό της σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, μετράει 58 συμμετοχές στην εθνική Σουηδίας, ενώ, σε επίπεδο συλλόγων, έχει φορέσει -μεταξύ άλλων- τις φανέλες των Μάλμε, Κοπεγχάγης, Ρόμα, Κάλιαρι, Έβερτον και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

