Επίσημο: Στην Τότεναμ ο Πέρισιτς

Ο Ιβάν Πέρισιτς ανήκει πλέον στην Τότεναμ. Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη διεθνή μπακ-χαφ. Ο Πέρισιτς αφού πρώτα αποχαιρέτησε την Ίντερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «πετεινούς».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη μεταγραφή του Ιβάν Πέρισιτς. Ο έμπειρος Κροάτης διεθνής θα ενταχθεί στον σύλλογο την 1η Ιουλίου μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Ίντερ. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια έως το 2024.

Ένας παίκτης με πολλά μετάλλια νικητή, ο Ιβάν ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες νέων της Χάιντουκ Σπλιτ και της Σοσό πριν από έναν σύντομο δανεισμό στην KSV Roeselare στο Βέλγιο.

Το 2009, εντάχθηκε στην Μπριζ όπου, μόλις στη δεύτερη σεζόν του, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και αναδείχθηκε Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στο Βέλγιο.

Ακολούθησε μια μετακόμιση στη Γερμανία το 2011 με τον Ιβάν να κακτακτά την Μπουντεσλίγκα και το Κύπελλο Γερμανίας (DFB-Pokal) στην πρώτη του σεζόν στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, πριν προσθέσει ένα δεύτερο Κύπελλο Γερμανίας και το Σούπερ Καπ μετά από μετακόμισή του στη Βόλφσμπουργκ το 2013.

Δυόμισι χρόνια αργότερα, υπέγραψε στην Ίντερ, ήταν βασικός και πετύχαινε συχνά γκολ για τον ιταλικό σύλλογο μέχρι που επέστρεψε στη Γερμανία υπό μορφή δανεισμού για μία σεζόν και συγκεκριμένα στην Μπάγερν Μονάχου (2019-20), με την οποία κατέκτησε το Champions League. Επίσης κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο της Bundesliga και το τρίτο Κύπελλο Γερμανίαςστην καριέρα του, ων μέλος της ομάδας της Μπάγερν που κατέκτησε το τρεμπλ.

Επέστρεψε στην Ίντερ την επόμενη σεζόν όπου έπαιξε υπό την τεχνική καθοδήγηση του Αντόνιο Κόντε, δείχνοντας την ευελιξία του παίζοντας ως ακραίος μπακ και ως επιθετικός, με τους "νερατζούρι" να κατακτούν τον τίτλο της Serie A.

Συνέχισε τις καλές εμφανίσεις του και τη σεζόν 2021/22, σημειώνοντας 10 γκολ, ενώ είχε και εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας και του Σούπερ Καπ Ιταλίας. Επιπρόσθετα, κέρδισε το βραβείο του καλύτερου γκολ του μήνα στη Serie A στο ματς με την Μπολόνια τον Απρίλιο, με την Ίντερ να τερματίζει δεύτερη στην τελική κατάταξη του ιταλικού πρωταθλήματος

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ιβάν έχει πραγματοποιήσει 113 εμφανίσεις με την εθνική Κροατίας μέχρι σήμερα, σημειώνοντας 32 γκολ. Πάντα παρών στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, έπαιξε βασικό ρόλο στην πορεία της Κροατίας μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία το 2018 - τον πρώτο στην Ιστορία της εθνικής ομάδας Κροατίας στη διοργάνωση. Σκόραρε στον τελικό, αλλά η ομάδα του τερμάτισε δευτεραθλήτρια έναντι της Γαλλίας του Ουγκό Γιορίς».

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! ?