Premier League: Η οικονομική κατάταξη των ιδιοκτητών των ομάδων - Η θέση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Το το Sportbible, με στοιχεία από τις Mirror, Sun και Talksport κατατάσσει τους 20 ιδιοκτήτες των ομάδων της Premier League της σεζόν 2022-2023 ανάλογα με την περιουσία τους.

Ανάμεσά τους, φυσικά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος πανηγύρισε την άνοδο της Νότιγχαμ Φόρεστ στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 18η θέση με 592,5 εκατ. ευρώ, μπροστά από τον Ιταλό Αντρέα Ραντριτσάνι της Λιντς (403,6) και τον Βρετανό Μάθιου Μπέναμ της Μπρέντφορντ (3,5).

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη θέση, με τεράστια διαφορά από όλους βρίσκεται ο όμιλος επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία που έχει αναλάβει τη Νιούκαστλ, με περιουσία ύψους 375 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά η λίστα (σε λίρες):

20. Brentford – Matthew Benham (£3m)

19. Leeds – Andrea Radrizzani (£344m)

18. Nottingham Forest – Evangelos Marinakis (£505m)

17. Brighton – Tony Bloom (£765m)

16. Bournemouth – Maxim Denim (£900m)

15. West Ham – David Sullivan and David Gold (£1.62bn)

14. Everton – Farhad Moshiri (£1.9bn)

13. Liverpool – John Henry (£2.14bn)

12. Southampton – Gao Jisheng (£2.3bn)

11. Leicester – Aiyawatt Srivaddhanaprabha (£2.9bn)

10 Crystal Palace – Joshua Harris (£3.36bn)

9. Manchester United – The Glazers (£3.5bn)

8. Tottenham – Joe Lewis (£3.6bn)

7. Wolves – Guo Guangchang (£4.5bn)

6. Aston Villa – Nassef Sawiris (£5.3bn)

5. Fulham – Shahid Khan (£5.8bn)

4. Arsenal – Stan Kroenke (£6.35bn)

3. Chelsea – Todd Boehly and Clearlake Capital (£10.86bn)

2. Man City – Sheikh Mansour (£22.9bn)

1. Newcastle – Saudi Public Investment Fund (£320bn)