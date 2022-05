Αποκάλυψη-βόμβα σε podcact: «Στην Μπαρτσελόνα για τρία χρόνια ο Λεβαντόφσκι!»

Στην αποκάλυψη οτι Μπαρτσελόνα και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συμφώνησαν προφορικά για συμβόλαιο τριών ετών προχώρησε Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σε podcast που έκανε ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, δίχως όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το deal.

Η αλήθεια είναι όμως ότι για την ώρα δεν προκύπτει κάτι οριστικό. Μπαρτσελόνα και Μπάγερν στην οποία ανήκει ο Πολωνός φορ δεν έχουν συμφωνήσει, ενώ οι Βαυαροί επιμένουν πως δύσκολα θα δώσουν το Ok για την παραχώρηση του παίκτη.

Σε κάθε περίπτωση ο Λεβαντόφσκι δείχνει έτοιμος να φύγει από το Μόναχο και η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

