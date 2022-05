«Η Γιουνάιτεντ είναι για τα μπάζα» - Η απίθανη on air γκάφα του BBC (video)

Απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό έγινε στο BBC και μάλιστα live! O ραδιοτηλεοπτικός κολοσσός υπέπεσε σε αδιανόητη γκάφα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στις οθόνες το εξής: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα μπάζα».

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φίλους της ομάδας που ανάγκασαν την παρουσίαστρια της ζωντανής εκπομπής να απολογηθεί και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και εμφανίστηκε το απίθανο «σούπερ» (τίτλοι ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης).

Ανέφερε ότι όλα οφείλονται στην επίδειξη του συστήματος σε εκπαιδευόμενους. Ένας εξ αυτών έγραψε έναν τυχαίο τίτλο κι αυτός κατά λάθος εμφανίστηκε on air!

Δείτε το απίθανο σκηνικό:

Errrr… what is going on with the BBC News ticker? pic.twitter.com/fofbiGyMfs