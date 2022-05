Αγγλία: Απίστευτο σκηνικό με Βιεϊρά - Κλώτσησε οπαδό της Εβερτον (video)

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Πατρίκ Βιεϊρά, ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής ενός επεισοδίου, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/05), μετά το τέλος του εκτός έδρας αγώνα με την Εβερτον, που έληξε με νίκη (3-2) των γηπεδούχων και σήμανε την παραμονή της ομάδας του Λίβερπουλ στην Premier League.

Αρκετά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν την παλιά δόξα της εθνικής Γαλλίας, να κλωτσά και να ρίχνει στο έδαφος, έναν νεαρό οπαδό της Εβερτον, ο οποίος φορά σορτς και κουκούλα και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με δεκάδες άλλους, μετά την επίτευξη του 3-2.

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό, ο Βιεϊρά αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Δείτε το βίντεο:

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ