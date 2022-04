UEFA: Δικαστική νίκη κόντρα στην European Super League

Onsports Team

H UEFA κέρδισε μια μάχη ενάντια στην ευρωπαϊκή Super League. Η δικαστής Σοφία Χιλ Γκαρσία, επικεφαλής του Εμπορικού Δικαστηρίου στη Μαδρίτη, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», αποφάνθηκε υπέρ της UEFA με 18σέλιδη απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία ανάγκασαν την UEFA να σταματήσει τις πειθαρχικές διαδικασίες που ξεκίνησε κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους, ανακλήθηκαν, αλλά η ευρωπαϊκή Super League ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση.

Η δικαστής θεωρεί ότι «οι δρώντες εταίροι και οι εταιρείες είναι ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα και κατά τον χρόνο ανάπτυξης του έργου, οι παρεμβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών οντοτήτων, γνώριζαν άριστα τις πιθανές συνέπειες, που δεν εμπόδισαν την υιοθέτηση δεσμεύσεων χρηματοδότησης, οι οποίες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν παρεμποδίζονται από κυρώσεις».

Η Σοφία Χιλ Γκαρσία, η οποία αντικατέστησε τον επικεφαλής του δικαστηρίου που κίνησε τη διαδικασία, Μανουέλ Ρουίθ ντε Λάρα, πριν από τέσσερις μήνες, όρισε τη δίκη για τις 14 Ιουνίου.

Με αυτόν τον τρόπο, η έρευνα της UEFA μπορεί να ξαναρχίσει.

Όμως, πέρα από τα ισπανικά δικαστήρια, αυτό που θα σηματοδοτήσει πραγματικά τις εξελίξεις θα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί για το ερώτημα που έθεσε ο δικαστής Ρουίθ ντε Λάρα εάν η UEFA «απολαμβάνει δεσπόζουσα θέση», εάν λοιπόν έχει το μονοπώλιο της διοργάνωσης ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ειδικότερα του Champions League.

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους του και αυτοί ήταν που έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο στο να σταματήσουν την επαίσχυντη περσινή προσπάθεια μερικών πλουσίων συλλόγων. Συγχαίρουμε την FSE γι' αυτήν την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, την οποία ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε πλήρως» δήλωσε, παράλληλα, ο Έλληνας γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, μετά τη συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της Football Supporters Europe (FSE).

Χθες το Δ.Σ. της FSE, οργανισμός φιλάθλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποίησε συνεδρίαση στα γραφεία της UEFA στη Νιόν, ενώ συζήτησε ορισμένα σημαντικά θέματα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η UEFA ανακοίνωσε την υποστήριξή της στο "Win It On the Pitch" (κέρδισέ το στο γήπεδο), μια εκστρατεία που προωθείται από την FSE, η οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να προστατεύσει τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, με βάση την αθλητική αξία, δείχνοντας και οικονομική αλληλεγγύη.

«Το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο βασίζεται σε δημοφιλείς αρχές όπως η αθλητική αξία, η άνοδος, ο υποβιβασμός και η οικονομική αλληλεγγύη. Οι αρχές της πρέπει να προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συλλόγων, των πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων και των κοινοτήτων» πρόσθεσε ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

Οι χθεσινές σημαντικές συζητήσεις έγιναν ακριβώς ένα χρόνο αφότου 12 κορυφαίοι σύλλογοι επιχείρησαν να ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή Super League.

Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων φιλάθλων "Win It On the Pitch", που έχει ήδη εγγραφεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει στους πολίτες της ΕΕ και τους ποδοσφαιρόφιλους την ευκαιρία να «βάλουν τέλος στην ευρωπαϊκή Super League μια για πάντα, συγκεντρώνοντας ένα εκατομμύριο υπογραφές μέχρι τον Μάρτιο του 2023» υπογραμμίζει η UEFA.

«Η συνωμοσία της ευρωπαϊκής Super League μπορεί να απέτυχε, αλλά ο αγώνας απέχει πολύ από το να τελειώσει. Το "Win It On The Pitch" είναι ένας εύκολος τρόπος για τους απλούς πολίτες να ζητήσουν από την ΕΕ να ενεργήσει για να διασφαλίσει το μέλλον του πιο δημοφιλούς παιχνιδιού. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ενωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να προστατέψουν τους συλλόγους και τις διοργανώσεις σε όλη την ήπειρο, καθώς και τις αρχές, στις οποίες πρέπει να βασίζεται το ποδόσφαιρο» πρόσθεσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ESF, Ρόναν Εβάιν, ευχαριστώντας την UEFA και τις 55 ομοσπονδίες-μέλη της για την υποστήριξη.

Εκτός από την εκστρατεία που προωθείται από Ευρωπαίους πολίτες, η UEFA και η FSE μίλησαν επίσης για πολλά άλλα θέματα, όπως την αναζήτηση τρόπων για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των οπαδών στα γήπεδα, τις συνθήκες υποδοχής των φιλοξενούμενων φιλάθλων και τις προτάσεις για μεταρρύθμιση των διοργανώσεων της UEFA μετά το 2024.