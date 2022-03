Ο Τσιμίκας το ζήτησε, οι οπαδοί της Λίβερπουλ το έφτιαξαν - Επικό τραγούδι για τον Έλληνα (video)

Onsports Team

Ο διεθνής Έλληνας μπακ συμμετείχε πρόσφατα σε έναν διαγωνισμό από τους πολλούς που διοργανώνει στο κανάλι της η Λίβερπουλ και έχασε επειδή δεν είχε δικό του τραγούδι από τους φιλάθλους της ομάδας.

Το… παράπονο του Τσιμίκα εισακούστηκε από τους οπαδούς των reds, με έναν εξ αυτών να δημιουργεί ένα επικό τραγούδι για τον πρώην άσο του Ολυμπιακού.

Στον ρυθμό του Gimme! Gimme! Gimme των Abba το σύνθημα για τον Τσιμίκα είναι το εξής: «Tsimi - Tsimi - Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he's Greek but we all know that he's scouse».

Κάτι που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Τσίμι, Τσίμι, Τσίμι, ο δικός μας Κώστας Τσιμίκας. Το διαβατήριο λέει πως είναι Έλληνας, αλλά όλοι ξέρουμε πως είναι παιδί του Λίβερπουλ»!

Δείτε το σχετικό βίντεο: