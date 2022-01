Κόπα Άφρικα: Στους «8» με... άγχος το Καμερούν απέναντι στις -χωρίς τερματοφύλακα- Κομόρες

Το Καμερούν έγινε η τέταρτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τους «8» του Κόπα Άφρικα.

Οι οικοδοσπότες ήταν το μεγάλο φαβορί απέναντι στις Κομόρες, οι οποίες βρέθηκαν για πρώτη φορά στη φάση των 16 της διοργάνωσης, καθώς παρατάχθηκαν χωρίς κανονικό τερματοφύλακα, με τον αριστερό μπακ Τσακέρ Αλχαντούρ να κάθεται κάτω από τα δοκάρια.

Παράλληλα, μόλις στο 7' έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του αρχηγού τους, Αμπντού.

Ωστόσο, οι παίκτες του Καμερούν αγχώθηκαν αρκετά, καθώς αν και προηγήθηκαν με 2-0 (Εκαμπί στο 27' και Αμπουμπακάρ στο 70'), είδαν τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 2-1 με τρομερό φάουλ στο 81', με τον Εμτσανγκαμά.

