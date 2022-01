Δημήτρης Κεραμίτσης: Ποιος είναι ο 17χρονος Έλληνας της Ρόμα που «τρέλανε» τον Μουρίνιο (video)

Ο Δημήτρης Κεραμίτσης ζει το όνειρό του από το βράδυ της Κυριακής (16/1).

Ο 17χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρόμα, αποδεικνύοντας πως ο Ζοσέ Μουρίνιο πιστεύει πολύ στο ταλέντο του νεαρού άσου.

Μάλιστα, με τη συμμετοχή του αυτή, ο Κεραμίτσης πέρασε στην ιστορία της Ρόμα, καθώς έγινε ο τρίτος μικρότερος σε ηλικία ξένος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε επίσημο αγώνα με τους «τζιαλορόσι».

Στη σχετική λίστα πρώτος είναι ένας άλλος Έλληνας, ο Λάμπρος Χούτος!

Gioia speciale ? per il giovane Dimitrios #Keramitsis, alla prima in #SerieA. Il difensore greco ??, però, non è riusciuto a strappare al connazionale Choutos la palma di miglior debuttante straniero nella storia della #Roma ???#TMdatabase pic.twitter.com/xhWPsrACKx