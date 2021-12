Χάος στην Ολλανδία - Επίθεση των οπαδών της Φέγενορντ στο πούλμαν του Άγιαξ! (videos)

De Ajax-bus zet de supporters van Feyenoord op het verkeerde been! ? #veronicainside #feyaja pic.twitter.com/vUjnJxhP2c

Feyenoord fans "welcome" Ajax team bus. pic.twitter.com/Heljh85T7B

Holland. 19.12.2021

Feyenoord - Ajax.

Feyenoord fans vs. police before the game. pic.twitter.com/8PDYbEOO4e