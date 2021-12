Λιονέλ Μέσι: Η απίστευτη τοιχογραφία για τον Αργεντίνο σταρ (photos+video)

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί για πολλούς, τον καλύτερο παίκτη της τελευταίας δεκαετίας και για τους συμπατριώτες του, τον διάδοχο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Για τον λόγο αυτό, η Αργεντινή θέλησε να τιμήσει τον σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν. Πως; Με μία εντυπωσιακή τοιχογραφία ύψους 69 μέτρων.

Το τεράστιο αυτό γκράφιτι βρίσκεται στην γενέτειρα του «Πούλγκα», το Ροσάριο. Η εν λόγω τοιχογραφία, η οποία κοσμεί ολόκληρο το κτήριο και είναι αφιερωμένη στον Μέσι σχεδιάστηκε και ζωγραφίστηκε από τους ντόπιους καλλιτέχνες Μαρλέν Ζουριάνγκα και Λισάντρο Ουρτεάγκα.

